У каждой новой бригады в ООС будет Javelin, - Хомчак

2 июля, 2020, 15:14

Каждая бригада ВСУ, которая будет заходить в зону операции Объединенных сил, будет усилена американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию АрмияInform .

"Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения Javelin. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов... Скажу только, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin", - сказал генерал-лейтенант Хомчак.

Отвечая на вопрос о том, какие еще изменения произошли в программе подготовки бригад перед направлением в район ООС, генерал Хомчак отметил, что военные больше учатся наступать и воевать в условиях города.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным и наступать - днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий", - сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

В интервью Хомчак также сообщил, что за период 2014-2020 годов Вооруженные силы Украины получили помощи только от США на сумму более $490 млн.