Полученные от США ракеты к Javelin передали ВСУ

24 июня, 2020, 10:00

Для нужд Вооруженных сил поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"В Украину в рамках пилотного проекту 16 июня с программой правительства США" Международные военные продажи "поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов США ", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава.

Поставка остальных товаров военного назначения предусмотрено в 2021-2022 годах.

"Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом развития украинского-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", - добавили в министерстве.