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Espreso.tvОбществоСпасатели объявили штормовое предупреждение в Карпатах

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Карпатах

3 июля в западных областях пройдут грозы с градом, порывы ветра до 15-20 м/с

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье днем пройдут значительные дожди.

 

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