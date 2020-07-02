Спасатели объявили штормовое предупреждение в Карпатах
2 июля, 2020, 19:05
3 июля в западных областях пройдут грозы с градом, порывы ветра до 15-20 м/с
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье днем пройдут значительные дожди.
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