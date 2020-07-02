Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 3 июля ожидаются дожди с грозами и град
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"В четверг дожди с грозами пройдут на Западе Украины, а также во второй половине дня и на Севере. Воздух раскаленный, поэтому в грозах возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами", - отметила синоптик.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что днем на Харьковщине и Сумщине возможны местные дожди.
3 июля жара охватит большинство областей.
Температура воздуха + 29 ... + 34 ° C, на юге и востоке до + 36 ° C.
Дожди освежат только воздух в западных областях, там предполагается +23 ... + 28 ° C.
Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.
"В Киеве 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером локальный грозовой дождь", - сообщила Диденко.
Днем столбики термометров поднимутся до + 32 ° C.
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