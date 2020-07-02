2 июля, 2020, 07:41

Украинского тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва признали лучшим тренером сезона в Венгрии

Об этом сообщает Федерация футбола Венгрии в twitter.

Под руководством Реброва "Ференцварош" в завершившемся сезоне защитил чемпионский титул и сыграл на групповом этапе Лиги Европы.

Сергей Ребров отметил, что его признание было бы невозможным без обсуждения с футболистами "Ференцвароша".

"У меня была хорошая коммуникация с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", - сказал Ребров.

Az Év Edzője!



A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.



"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx - MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

Напомним, 30 июня украинские футболисты Александр Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb