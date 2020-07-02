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Espreso.tvСпортРеброва признали лучшим тренером сезона в Венгрии

Реброва признали лучшим тренером сезона в Венгрии


фото: fradi.hu
Украинского тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва признали лучшим тренером сезона в Венгрии

Об этом сообщает Федерация футбола Венгрии в twitter.

Под руководством Реброва "Ференцварош" в завершившемся сезоне защитил чемпионский титул и сыграл на групповом этапе Лиги Европы.

Сергей Ребров отметил, что его признание было бы невозможным без обсуждения с футболистами "Ференцвароша".

"У меня была хорошая коммуникация с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", - сказал Ребров.

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