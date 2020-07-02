Реброва признали лучшим тренером сезона в Венгрии
Об этом сообщает Федерация футбола Венгрии в twitter.
Под руководством Реброва "Ференцварош" в завершившемся сезоне защитил чемпионский титул и сыграл на групповом этапе Лиги Европы.
Сергей Ребров отметил, что его признание было бы невозможным без обсуждения с футболистами "Ференцвароша".
"У меня была хорошая коммуникация с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", - сказал Ребров.
Az Év Edzője!- MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020
A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.
"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx
- Напомним, 30 июня украинские футболисты Александр Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии.
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