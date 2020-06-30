 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДвое украинцев попали в символическую сборную сезона в Венгрии

Двое украинцев попали в символическую сборную сезона в Венгрии


фото: Getty Images
Украинские футболисты Александр Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии

Об этом сообщает InStat.

Зубков, который вместе с "Ференцварошем" стал чемпионом Венгрии, занял в символической сборной позицию правого вингера. Кравченко, выступающий за "Кишварда" расположился в центре защиты.

23-летний Зубков сыграл за команду еще одного украинского - Сергея Реброва - 41 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

В активе 29-летнего Кравченко в нынешнем сезоне 18 матчей за "Кишварда", 2 гола и 2 результативные передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать