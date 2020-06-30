Двое украинцев попали в символическую сборную сезона в Венгрии
30 июня, 2020, 13:46
Украинские футболисты Александр Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии
Об этом сообщает InStat.
Зубков, который вместе с "Ференцварошем" стал чемпионом Венгрии, занял в символической сборной позицию правого вингера. Кравченко, выступающий за "Кишварда" расположился в центре защиты.
23-летний Зубков сыграл за команду еще одного украинского - Сергея Реброва - 41 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.
В активе 29-летнего Кравченко в нынешнем сезоне 18 матчей за "Кишварда", 2 гола и 2 результативные передачи.
- 30 июня стало известно, что гол Александра Зубкова претендует на звание лучшего мяча сезона в Венгрии.
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