Двое украинцев попали в символическую сборную сезона в Венгрии

30 июня, 2020, 13:46

Украинские футболисты Александр Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии

Об этом сообщает InStat.

Зубков, который вместе с "Ференцварошем" стал чемпионом Венгрии, занял в символической сборной позицию правого вингера. Кравченко, выступающий за "Кишварда" расположился в центре защиты.

23-летний Зубков сыграл за команду еще одного украинского - Сергея Реброва - 41 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

В активе 29-летнего Кравченко в нынешнем сезоне 18 матчей за "Кишварда", 2 гола и 2 результативные передачи.

30 июня стало известно, что гол Александра Зубкова претендует на звание лучшего мяча сезона в Венгрии.

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