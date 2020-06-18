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Espreso.tvОбществоНАПК обнаружило в законопроекте об игорном бизнесе коррупциогенные факторы

НАПК обнаружило в законопроекте об игорном бизнесе коррупциогенные факторы

Национальное агентство по предупреждению коррупции провело антикоррупционную экспертизу законопроекта о легализации и госрегулировании азартных игр и выявило в нем ряд положений, которые содержат коррупциогенные факторы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В заключении НАПК отмечает, что этот законопроект, в частности, имеет целью решить такие важные и давно не урегулированные вопросы, как организация и проведение азартных игр и определение правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр в Украине, уменьшить коррупцию в этой сфере", - говорится в сообщении.

К коррупциогенным рискам относится неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии; дискреции уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию; установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования этого законопроекта.

У НАПК вызвало замечания внедрения новых разрешений без внесения изменений в Закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности".

"Вместе с тем указанные в документе основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с Законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионный ущерб государству", - отмечают в ведомстве.

НАПК предоставило рекомендации Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

  • Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины".
  • СМИ сообщали, что НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе.

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