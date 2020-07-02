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Espreso.tvСпорт"Ворскла" подписала контракт с африканским футболистом

"Ворскла" подписала контракт с африканским футболистом


фото: vorskla.com.ua
"Ворскла" заключила четырехлетний контракт с малийцем Ибрагимом Кане, который выступал за полтавский клуб на правах аренды

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .

Новое соглашение Кане с полтавчанами рассчитано до 2024 года. Защитник выступает за "Ворсклу" с сентября 2019 года на правах аренды с малийского клуба "Дугуволофила".

В нынешнем Кане сыграл за "Ворсклу" 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Сейчас "Ворскла" занимает 9-е место в чемпионате Украины и вышла в финал национального кубка, где 8 июля встретится с "Динамо".

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