"Нет оснований волноваться за курс валюты": Марченко об отставке Смолия
Об этом Марченко сказал на брифинге, передает ЕспресоTV.
"Нет оснований волноваться за курс валюты из-за отставки чиновника. Потому что, мы возможно, сегодня можем видеть некую турбулентность на рынке. Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и в ближайшее время все успокоится, поэтому нет никаких оснований считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке", - сказал Марченко.
Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
Утром 2 июля курс гривни к доллару по курсу НБУ потеряла 10 копеек - опустился до 26,77 грн/$ по сравнению с 26,66 грн/$ 1 июля.
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