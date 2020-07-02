"Нет оснований волноваться за курс валюты": Марченко об отставке Смолия

2 июля, 2020, 15:49

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы НБУ Якова Смолия никоим образом не изменит ситуацию на валютном рынке

Об этом Марченко сказал на брифинге, передает ЕспресоTV.

"Нет оснований волноваться за курс валюты из-за отставки чиновника. Потому что, мы возможно, сегодня можем видеть некую турбулентность на рынке. Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и в ближайшее время все успокоится, поэтому нет никаких оснований считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке", - сказал Марченко.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Утром 2 июля курс гривни к доллару по курсу НБУ потеряла 10 копеек - опустился до 26,77 грн/$ по сравнению с 26,66 грн/$ 1 июля.

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