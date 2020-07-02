Путин заявил, что Россия "еще не сформировалась" после распада СССР

2 июля, 2020, 18:14

Президент РФ Владимир Путин, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что Россия еще не сформировалась после распада СССР

Об этом сообщает российский Интерфакс.

По его словам, "современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования".

"Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас много, как говорят в народе, сделано на живую нитку", - сказал он.

Путин считает, что России "нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны".

В среду, 1 июля, в России проходил последний и главный день голосования за поправки в Конституцию страны - его даже объявили выходным.

Поправки в Конституцию России поддержали 77,92% голосовавших. Однако, по данным независимых экспертов, голосование не соответствовало российским и международным стандартам.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений - приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства.