Промоутер назвал дату и место третьего боя Фьюри - Уайлдер

2 июля, 2020, 09:38

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится 19 декабря в Лас-Вегасе

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Арума, он надеется, что третий бой между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 19 декабря на новой арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Промоутер рассчитывает, что поединок пройдет со зрителями на трибунах, а на нем, при соблюдении условий социального дистанцирования, смогут присутствовать 20 тыс. болельщиков.

"Это дата, которую мы все хотим и которой довольны обе стороны. Сможем ли мы это сделать на стадионе с ограниченным количеством мест - в руках богов. Каждый раз, когда они дерутся, это огромное событие и устроить такой первый поединок на стадионе Allegiant было бы чем-то действительно особенным ", - сказал Арум.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

30 июня рефери Джек Рейсы заявил, что не засчитал нокаут Тайсону Фьюри в первом поединке против американца Деонтея Уайлдера, поскольку британский боксер находился в сознании.

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