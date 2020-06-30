Рефери объяснил, почему не засчитал нокаут Фьюри в бою с Уайлдером

30 июня, 2020, 09:41

Рефери Джек Рейсы заявил, что не засчитал нокаут Тайсону Фьюри в первом поединке против американца Деонтея Уайлдера, поскольку британский боксер находился в сознании

Об этом сообщает Fightnews .

По словам Рейса, он не спешил отчислять Фьюри нокаут, поскольку заметил, что британец, после пропущенного от Уайлдера в 12-м раунде мощного удара, быстро пришел в себя.

"Я был в двух метрах, причем он упал так, что его лицо в тот момент я не видел. Быстро отправил Уайлдера в его угол. Правое колено Фьюри было в воздухе, то есть он отдыхал, упершись всей стопой в пол. Если бы он был без сознания, то руки и ноги просто были бы разбросаны на настиле ", - пояснил рефери.

От добавил, что британец реагировал на его движения, поэтому необходимости останавливать поединок не было.

"Руки немного двигались, так что я знал он же не вырублен. Приблизился и увидел, что глаза прищуренные, а сам он рыкнул. Когда я приблизился, он проследил глазами за моими движениями, и затем, на счет" пять ", широко раскрыл глаза, перекатился и встал на середине счета "девять". Моя работа дальше была оценить его способность продолжать бой ", - отметил Рейс.

Поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 завершился ничьей. В феврале 2020 году в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.

Напомним, 3 июня стало известно, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились провести третий бой в ноябре-декабре 2020 года.

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