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Espreso.tvЭкономикаПослы стран G7 отреагировали на заявление об отставке Смолия

Послы стран G7 отреагировали на заявление об отставке Смолия


фото: DPA
Послы стран Большой семерки отреагировали на заявление об отставке Смолия с должности главы Национального банка Украины

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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