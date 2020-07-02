Послы стран G7 отреагировали на заявление об отставке Смолия

2 июля, 2020, 09:42

Послы стран Большой семерки отреагировали на заявление об отставке Смолия с должности главы Национального банка Украины

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.