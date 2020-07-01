 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша возобновила авиасообщение с Украиной

Польша возобновила авиасообщение с Украиной


фото: reuters
Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной

Об этом сообщает Укринформ .

Восстановление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня.

Документом определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

В среду утром в аэропорт "Киев" прибыли три рейса авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Кракова.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешило въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать