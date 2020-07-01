Польша возобновила авиасообщение с Украиной
Об этом сообщает Укринформ .
Восстановление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня.
Документом определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.
В среду утром в аэропорт "Киев" прибыли три рейса авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Кракова.
Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешило въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.
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