Польша возобновила авиасообщение с Украиной

1 июля, 2020, 11:43

Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной

Об этом сообщает Укринформ .

Восстановление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня.

Документом определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

В среду утром в аэропорт "Киев" прибыли три рейса авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Кракова.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешило въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.