Польша оплатит тестирование на коронавирус украинских работников, - посол
Об этом пишет "Европейская правда" .
Согласно сообщению, украинцы, прибывающие на работу в Польшу, будут проходит тестирование на коронавирус за счет ее государственных средств.
"Уже с конца мая такие поездки осуществляются. Есть несколько пограничных переходов, через которые граждане Украины, которые работают в Польше, имеют рабочую визу, контракт в Польше, могут приехать", - цитирует издание слова посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.
По его словам, украинцам надо будет обязательно заполнить анкету, в которой объяснить, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина.
"Им измеряют температуру, осуществляют основные элементы проверки на болезнь. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу на работу, они проходят тестирование за счет государственных средств Польши там, где они будут работать и карантин они проходят в местах труда ", - рассказал Цихоцкий.
При этом по его словам, во время карантина граждане могут работать, но в рамках группы людей, с которой рабочий приехал в Польшу. Кроме того, в течение восьми дней возможности такого рабочего путешествовать по Польше ограничены.
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- Напомним, 2 июля Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.
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