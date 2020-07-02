Польша оплатит тестирование на коронавирус украинских работников, - посол

2 июля, 2020, 13:33

Украинцы, прибывающие на работу в Польшу, будут проходить тест на коронавирус за счет ее государственных средств

Об этом пишет "Европейская правда" .

Согласно сообщению, украинцы, прибывающие на работу в Польшу, будут проходит тестирование на коронавирус за счет ее государственных средств.

"Уже с конца мая такие поездки осуществляются. Есть несколько пограничных переходов, через которые граждане Украины, которые работают в Польше, имеют рабочую визу, контракт в Польше, могут приехать", - цитирует издание слова посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

По его словам, украинцам надо будет обязательно заполнить анкету, в которой объяснить, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина.

"Им измеряют температуру, осуществляют основные элементы проверки на болезнь. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу на работу, они проходят тестирование за счет государственных средств Польши там, где они будут работать и карантин они проходят в местах труда ", - рассказал Цихоцкий.

При этом по его словам, во время карантина граждане могут работать, но в рамках группы людей, с которой рабочий приехал в Польшу. Кроме того, в течение восьми дней возможности такого рабочего путешествовать по Польше ограничены.

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