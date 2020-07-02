Поденных данных о смертности у нас нет, - Ляшко

2 июля, 2020, 07:54

Министерство здравоохранения не владеет оперативной статистикой поденной смертности. Распорядителем этих данных является Госстат

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает hromadske.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику (смертности - ред.)", - отметил Ляшко.

Главный санврач пояснил, что вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу, а каждый случай смерти человека должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.

"Поденный общей смертности у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически. Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы имеем в мае после 20-го ", - добавил он.

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