Поденных данных о смертности у нас нет, - Ляшко
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает hromadske.
"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику (смертности - ред.)", - отметил Ляшко.
Главный санврач пояснил, что вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу, а каждый случай смерти человека должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.
"Поденный общей смертности у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически. Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы имеем в мае после 20-го ", - добавил он.
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