В Черновцах смягчили карантин: разрешили ездить в транспорте без спецпропусков
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.
"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешено с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина. К 10 часам утра транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, предъявив спецпроездной, удостоверение или справку с места работы", - сообщили в горсовете.
Проезд в транспорте разрешен только в защитной маске и без признаков ОРВИ, а также в количестве пассажиров равном сидячих мест.
- На Прикарпатье ввели новые карантинные ограничения.
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