В Черновцах смягчили карантин: разрешили ездить в транспорте без спецпропусков

1 июля, 2020, 23:03

В Черновцах приняли решение об ослаблении ограничений в работе общественного транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешено с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина. К 10 часам утра транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, предъявив спецпроездной, удостоверение или справку с места работы", - сообщили в горсовете.

Проезд в транспорте разрешен только в защитной маске и без признаков ОРВИ, а также в количестве пассажиров равном сидячих мест.

На Прикарпатье ввели новые карантинные ограничения.