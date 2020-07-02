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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс доллар ощутимо подорожал

Официальный курс доллар ощутимо подорожал

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 июля 2020 года на отметке 26,77 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 1 июля курс составлял 26,66 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 2 июля установлен на уровне 29,99 грн/евро. По состоянию на 1 июля курс составлял 29,86 грн/евро.

На наличном рынкеу 2 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,70, продают - по 26,83 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,68 до 26,80 грн / $, продажи - в пределах 26,70-27 грн / $.

  • Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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