Нардепы создали межфракционное объединение "Карпаты", - Княжицкий

2 июля, 2020, 12:57

2 июля в связи с паводком на горных реках народные депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение "Карпаты"

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Уважаемые друзья! Давно мы планировали создать в Верховной Раде межфракционное объединение "Карпаты", но сейчас катастрофическое наводнение, которое произошло в западных регионах Украины, от которого пострадали горные села, от которого пострадали населенные пункты Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатье, Львовщины, Тернопольщины, подтолкнуло нас к созданию такого объединения. Мы убеждены в том, что должна разрабатываться отдельная государственная политика для поддержки карпатского региона. Карпаты, как и Альпы в Европейском союзе, должны быть не оставлены государством. Внимание государства к строительству инфраструктуры, к сохранению культурного наследия, к международному сотрудничеству в карпатском регионе должно быть значительно больше ", - отметил нардеп.

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Княжицкий подчеркнул, что с этой целью он с коллегами создал межфракционное объединение "Карпаты", которое имеет целью налаживание связей с похожими объединениями в парламентах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, многих других европейских стран.

"Мы планируем и хотим сделать все, чтобы внимание к карпатскому региону или сейчас, во время голосования за реформу местного самоуправления, или в будущем, когда мы будем говорить о развитии карпатского региона, или когда мы опять же, как я говорил ранее, будем касаться этих проблем, последствий преодоления наводнения, это внимание к карпатскому региону должно быть больше. И мы в украинском парламенте никогда не оставим украинские Карпаты, которые являются настоящей жемчужиной и нашей природы, и жемчужиной для нашего туристического бизнеса, никогда этот регион не забудем и всегда будем поддерживать", - заявил политик.

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