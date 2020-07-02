Нардепы создали межфракционное объединение "Карпаты", - Княжицкий
Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Уважаемые друзья! Давно мы планировали создать в Верховной Раде межфракционное объединение "Карпаты", но сейчас катастрофическое наводнение, которое произошло в западных регионах Украины, от которого пострадали горные села, от которого пострадали населенные пункты Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатье, Львовщины, Тернопольщины, подтолкнуло нас к созданию такого объединения. Мы убеждены в том, что должна разрабатываться отдельная государственная политика для поддержки карпатского региона. Карпаты, как и Альпы в Европейском союзе, должны быть не оставлены государством. Внимание государства к строительству инфраструктуры, к сохранению культурного наследия, к международному сотрудничеству в карпатском регионе должно быть значительно больше ", - отметил нардеп.
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Княжицкий подчеркнул, что с этой целью он с коллегами создал межфракционное объединение "Карпаты", которое имеет целью налаживание связей с похожими объединениями в парламентах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, многих других европейских стран.
"Мы планируем и хотим сделать все, чтобы внимание к карпатскому региону или сейчас, во время голосования за реформу местного самоуправления, или в будущем, когда мы будем говорить о развитии карпатского региона, или когда мы опять же, как я говорил ранее, будем касаться этих проблем, последствий преодоления наводнения, это внимание к карпатскому региону должно быть больше. И мы в украинском парламенте никогда не оставим украинские Карпаты, которые являются настоящей жемчужиной и нашей природы, и жемчужиной для нашего туристического бизнеса, никогда этот регион не забудем и всегда будем поддерживать", - заявил политик.
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