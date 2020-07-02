Ломаченко перед боем с Лопесом может провести еще один поединок
Об этом сообщает Boxingnews24.
По словам Лопеса, до сих пор существует вероятность, что перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) обоим боксерам придется провести промежуточные бои, чтобы набрать форму.
"Чем быстрее состоится мой бой с Ломаченко, тем лучше. Василий не дрался уже почти год, я - полгода. Возможно, нам придется провести промежуточные поединки перед нашим боем, но сейчас я не могу предвидеть. Мое тело растет с этого веса, но мы могли бы провести еще два боя в легком дивизионе. Если мы проведем поединок с Ломаченко, то это все, что нам здесь нужно ", - сказал Лопес.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 1 июля стало известно, что Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.
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