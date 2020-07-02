Ломаченко перед боем с Лопесом может провести еще один поединок

2 июля, 2020, 10:10

Американец Теофимо Лопес не исключает, что ему и украинцу Василию Ломаченко перед боем за титул абсолютного чемпиона мира придется провести промежуточные поединки

Об этом сообщает Boxingnews24.

По словам Лопеса, до сих пор существует вероятность, что перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) обоим боксерам придется провести промежуточные бои, чтобы набрать форму.

"Чем быстрее состоится мой бой с Ломаченко, тем лучше. Василий не дрался уже почти год, я - полгода. Возможно, нам придется провести промежуточные поединки перед нашим боем, но сейчас я не могу предвидеть. Мое тело растет с этого веса, но мы могли бы провести еще два боя в легком дивизионе. Если мы проведем поединок с Ломаченко, то это все, что нам здесь нужно ", - сказал Лопес.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

1 июля стало известно, что Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.

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