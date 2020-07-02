Крушение самолета МАУ: Иран выплатит компенсации семьям жертв трагедии

2 июля, 2020, 19:51

Иран выплатит компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит 8 января вблизи Тегерана

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линд, передает Arab News.

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, и теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении, компенсации ближайшим родственникам жертв", - отметила Линде.

По словам руководительницы МИД Швеции, соглашение было достигнуто после переговоров с Ираном и странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Размер компенсаций пока неизвестен, но Линде выразила уверенность, что Иран выполнит обязательства.

Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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