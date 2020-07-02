Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили 889 новых случаев
2 июля, 2020, 08:45
По состоянию на утро 2 июля в Украине подтверждено 45 887 случаев COVID-19
Об этом передает Эспрессо.TV .
За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев.
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