 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине за сутки обнаружили 889 новых случаев

Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили 889 новых случаев

По состоянию на утро 2 июля в Украине подтверждено 45 887 случаев COVID-19

Об этом передает Эспрессо.TV .

За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев.

Читайте также: Ежедневных данных о смертности у нас нет, - Ляшко

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать