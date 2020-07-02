Казахстан возвращает жесткий карантин после семикратного роста заболеваемости коронавирусом

2 июля, 2020, 11:58

Правительство Казахстана с 5 июля вводит жесткий двухнедельный карантин

Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны Аскара Мамина в четверг, 2 июля.

Согласно плану правительства, с 5 июля в Казахстане:

ограничат работу общественного транспорта;

приостановят пассажирское автобусное сообщение между регионами;

введут запрет на массовые мероприятия, работу спортзалов, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов, крытых рынков;

по улицам, в парках и скверах нельзя будет ходить больше чем по трое;

ограничат передвижение лиц старше 65 лет

минимум 80% работников госорганов, офисов, национальных компаний и других организаций должны работать дистанционно.

Напомним, в начале мая в Казахстане отменили чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса. После этого количество новых случаев начало расти. По словам президента Касим-Жомарт Токаева, после снятия ограничений количество новых случаев за сутки выросло в семь раз. Он поручил правительству разработать план введения жесткого карантина по аналогии с весенним. Карантинные мероприятия могут продлить еще на две недели или усилить, в зависимости от эпидемической ситуации.

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По состоянию на 2 июля в Казахстане 42 574 случаев COVID-19, 188 человек скончались. За последние сутки - 1509 новых случаев.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускоряется. За последнюю неделю ежедневно фиксировали более 160 000 новых случаев COVID-19.