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Espreso.tvСпортГол украинца Чигринского помог АЭК победить в чемпионате Греции

Гол украинца Чигринского помог АЭК победить в чемпионате Греции


фото: aekfc.gr
Украинский футболист Дмитрий Чигринский забил за АЭК гол в матче чемпионата Греции против ПАОК

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 31-го тура чемпионата Греции украинский защитник вышел в стартовом составе АЭК и забил гол на 42-й минуте. Мяч Чигринского помог команде из Афин победить 2: 0.

Для экс-футболиста "Шахтера" этот гол стал вторым в нынешнем сезоне, в течение которого он сыграл за АЭК 21 матч.

АЭК имеет 59 очков и делит 2-3 места с ПАОК. Чемпионом Греции досрочно стал "Олимпиакос", у которого 81 пункт.

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