Гол украинца Чигринского помог АЭК победить в чемпионате Греции
2 июля, 2020, 08:41
Украинский футболист Дмитрий Чигринский забил за АЭК гол в матче чемпионата Греции против ПАОК
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 31-го тура чемпионата Греции украинский защитник вышел в стартовом составе АЭК и забил гол на 42-й минуте. Мяч Чигринского помог команде из Афин победить 2: 0.
Для экс-футболиста "Шахтера" этот гол стал вторым в нынешнем сезоне, в течение которого он сыграл за АЭК 21 матч.
АЭК имеет 59 очков и делит 2-3 места с ПАОК. Чемпионом Греции досрочно стал "Олимпиакос", у которого 81 пункт.
- Напомним, 24 июня в полуфинале Кубка Греции по футболу АЭК одолел "Арис" .
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