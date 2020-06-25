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Espreso.tvСпортУкраинский футболист Чигринский вышел в финал Кубка Греции по футболу

Украинский футболист Чигринский вышел в финал Кубка Греции по футболу


фото: Getty Images
В полуфинале Кубка Греции по футболу АЭК украинского защитника Дмитрия Чигринского прошел "Арис"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

АЭК сыграл вничью с Арисом в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Греции. Первый матч, который был сыгран еще в начале марта, завершился победой команды из Афин (2: 1).

Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч.

Кубок Греции по футболу

1/2 финала

24 июня

"Арис" - АЕК 2: 2 (первый матч - 1: 2)

Голы: Мансини, 57, Дигини, 90 + 3 - левая, 90 + 6, 102

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