Украинский футболист Чигринский вышел в финал Кубка Греции по футболу

25 июня, 2020, 13:13

В полуфинале Кубка Греции по футболу АЭК украинского защитника Дмитрия Чигринского прошел "Арис"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

АЭК сыграл вничью с Арисом в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Греции. Первый матч, который был сыгран еще в начале марта, завершился победой команды из Афин (2: 1).

Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч.

Кубок Греции по футболу

1/2 финала

24 июня

"Арис" - АЕК 2: 2 (первый матч - 1: 2)

Голы: Мансини, 57, Дигини, 90 + 3 - левая, 90 + 6, 102

24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.