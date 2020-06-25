Украинский футболист Чигринский вышел в финал Кубка Греции по футболу
25 июня, 2020, 13:13
В полуфинале Кубка Греции по футболу АЭК украинского защитника Дмитрия Чигринского прошел "Арис"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
АЭК сыграл вничью с Арисом в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Греции. Первый матч, который был сыгран еще в начале марта, завершился победой команды из Афин (2: 1).
Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч.
Кубок Греции по футболу
1/2 финала
24 июня
"Арис" - АЕК 2: 2 (первый матч - 1: 2)
Голы: Мансини, 57, Дигини, 90 + 3 - левая, 90 + 6, 102
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
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