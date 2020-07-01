 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа месяц водители заплатили 31 млн грн штрафов за нарушение ПДД, - МВД

За месяц водители заплатили 31 млн грн штрафов за нарушение ПДД, - МВД


фото: fb
За первый месяц работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступило уже 31 млн грн уплаченных штрафов

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook .

"Результаты работы первого месяца системы автофотовидеофиксации нарушений ПДД от патрульной полиции Украины: снижение количества превышений скорости движения вчетверо. Было 57 880, стало 13 325. Уплачено нарушителями уже 31 млн грн", - отметил Шевченко.

  • Напомним, в Киеве 1 июня заработали камеры фиксации нарушений ПДД.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать