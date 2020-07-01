За месяц водители заплатили 31 млн грн штрафов за нарушение ПДД, - МВД
1 июля, 2020, 15:45
За первый месяц работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступило уже 31 млн грн уплаченных штрафов
Об этом сообщил директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook .
"Результаты работы первого месяца системы автофотовидеофиксации нарушений ПДД от патрульной полиции Украины: снижение количества превышений скорости движения вчетверо. Было 57 880, стало 13 325. Уплачено нарушителями уже 31 млн грн", - отметил Шевченко.
- Напомним, в Киеве 1 июня заработали камеры фиксации нарушений ПДД.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи