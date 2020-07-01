За месяц водители заплатили 31 млн грн штрафов за нарушение ПДД, - МВД

1 июля, 2020, 15:45

За первый месяц работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступило уже 31 млн грн уплаченных штрафов

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook .

"Результаты работы первого месяца системы автофотовидеофиксации нарушений ПДД от патрульной полиции Украины: снижение количества превышений скорости движения вчетверо. Было 57 880, стало 13 325. Уплачено нарушителями уже 31 млн грн", - отметил Шевченко.

Напомним, в Киеве 1 июня заработали камеры фиксации нарушений ПДД.

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