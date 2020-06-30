ЕС обнародовал список стран, для которых с 1 июля откроют границы

30 июня, 2020, 17:12

Европейский союз принял список стран для открытия границ с 1 июля, однако Украина в него не вошла

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

С 1 июля ЕС открывает свои границы для следующих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (но при условии, что КНР также откроет свои границы).

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок.

Список государств совпадает с тем, который ранее публиковали СМИ.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Относительно эпидемиологической ситуации в третьих странах, для которых ограничения на въезд отменяются, количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже. Тренд новых случаев заболевания должен быть стабильный или уменьшаться в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями.

Этот список государств будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться каждые две недели.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, которая уже внесена в список.