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Espreso.tvОбществоWizz Air открыл базу во львовском аэропорту

Wizz Air открыл базу во львовском аэропорту

Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля открыл свою базу в Международном аэропорту "Львов"

Об этом в Tеlеgram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня авиакомпания Wizz Air открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база в Украине", - отметил Криклий.

Там компания разместит самолет Airbus A320.

Отметим, до сих пор Wizz Air имел только одну базу - в столичном аэропорту "Киев".

Также открыты новые направления из Львова в города Европы:

- Львов-Гамбург;

- Львов-Таллинн;

- Львов-Биллунн;

- Львов-Лиссабон;

- Львов-Щецин.

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