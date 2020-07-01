Wizz Air открыл базу во львовском аэропорту

1 июля, 2020, 18:49

Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля открыл свою базу в Международном аэропорту "Львов"

Об этом в Tеlеgram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня авиакомпания Wizz Air открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база в Украине", - отметил Криклий.

Там компания разместит самолет Airbus A320.

Отметим, до сих пор Wizz Air имел только одну базу - в столичном аэропорту "Киев".

Также открыты новые направления из Львова в города Европы:

- Львов-Гамбург;

- Львов-Таллинн;

- Львов-Биллунн;

- Львов-Лиссабон;

- Львов-Щецин.

Лоукостер Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины в европейские города, маршрутная сеть будет расширена с сентября 2020 и марта 2021 года.

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