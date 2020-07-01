Wizz Air открыл базу во львовском аэропорту
1 июля, 2020, 18:49
Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля открыл свою базу в Международном аэропорту "Львов"
Об этом в Tеlеgram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня авиакомпания Wizz Air открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база в Украине", - отметил Криклий.
Там компания разместит самолет Airbus A320.
Отметим, до сих пор Wizz Air имел только одну базу - в столичном аэропорту "Киев".
Также открыты новые направления из Львова в города Европы:
- Львов-Гамбург;
- Львов-Таллинн;
- Львов-Биллунн;
- Львов-Лиссабон;
- Львов-Щецин.
- Лоукостер Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины в европейские города, маршрутная сеть будет расширена с сентября 2020 и марта 2021 года.
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