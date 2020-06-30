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Espreso.tvОбществоWizz Air запустит пять новых направлений из Украины в европейские города

Wizz Air запустит пять новых направлений из Украины в европейские города


фото: reuters
Лоукостер Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины в европейские города, маршрутная сеть будет расширена с сентября 2020 и марта 2021 года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Wizz Air.

С сентября украинцы смогут воспользоваться перелетами из Киева и Львова в Пардубице (Чехия). С марта 2021 года откроются направления маршрутам из Одессы в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим. Бронирование билетов уже есть на сайте авиакомпании.

С учетом объявленных украинцам предлагают 71 маршрут в 13 стран Европы.

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