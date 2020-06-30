Wizz Air запустит пять новых направлений из Украины в европейские города
30 июня, 2020, 16:34
Лоукостер Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины в европейские города, маршрутная сеть будет расширена с сентября 2020 и марта 2021 года
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Wizz Air.
С сентября украинцы смогут воспользоваться перелетами из Киева и Львова в Пардубице (Чехия). С марта 2021 года откроются направления маршрутам из Одессы в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим. Бронирование билетов уже есть на сайте авиакомпании.
С учетом объявленных украинцам предлагают 71 маршрут в 13 стран Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи