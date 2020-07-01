В западных областях остаются подтопленными 12 населенных пунктов

1 июля, 2020, 09:42

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Остается подтопленными 12 (было 349) населенных пунктов Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях. Подтоплены 114 (было 14 тыс. 456) домов (Тернопольской (102), Черновицкая (12)), 1 ( было 18) объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области; затоплены 453 (было 7 тыс. 225) подвалы (Ивано-Франковская (395), Черновицкая (36), Тернопольская (17), Львовская (5) 433 приусадебные участки (было 22 тыс. 182) (Тернопольская (198), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (62) и Львовская (2) разрушено 202,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (201), Черновицкая ( 1,4), Львовская (0,08) 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) ", - говорится в сообщении.

Известно также, что повреждено 549 км автодорог (было 653) и 212 мостов (было 265) Ивано-Франковская (507 км дорог и 198 мостов), Черновицкая (40,9 км автодорог и 14 мостов) и Львовская (0,2 км автодорог)

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 618 человек и 255 единиц техники, из них от ДСНС 445 человек личного состава и 190 единиц техники (из них 2 вертолета).

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

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