В Италии изъяли партию наркотиков "ИГ" на миллиард евро
Об этом сообщает ANSA.
"Полиция Италии в среду в порту Салерно на юге Неаполя, изъяла 14 тонн наркотиков, которые изготавливали члены "Исламского государства" для финансирования терроризма в Сирии", - говорится в сообщении.
Среди 84 миллионов таблеток есть амфетамин и синтетический наркотик каптагон, который также называют "наркотиком джихадистов", ведь боевики "Исламского государства" употребляют его для "подавления страха и боли".
По словам правоохранителей, стоимость партии изъятых наркотиков превышает один миллиард евро и считается самой крупной выявленной в мире.
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Отмечается, что наркотические препараты были спрятаны в бумажных цилиндрах для промышленного использования, чтобы их не могли обнаружить сканеры полиции.
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