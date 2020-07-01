 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Италии изъяли партию наркотиков "ИГ" на миллиард евро

В Италии изъяли партию наркотиков "ИГ" на миллиард евро

Итальянские правоохранители изъяли в порту близ Неаполя партию наркотиков весом в 14 тонн

Об этом сообщает ANSA.

"Полиция Италии в среду в порту Салерно на юге Неаполя, изъяла 14 тонн наркотиков, которые изготавливали члены "Исламского государства" для финансирования терроризма в Сирии", - говорится в сообщении.

Среди 84 миллионов таблеток есть амфетамин и синтетический наркотик каптагон, который также называют "наркотиком джихадистов", ведь боевики "Исламского государства" употребляют его для "подавления страха и боли".

По словам правоохранителей, стоимость партии изъятых наркотиков превышает один миллиард евро и считается самой крупной выявленной в мире.

Читайте также: В Грузии задержали трех украинцев, которых подозревают в наркодиллерстве

Отмечается, что наркотические препараты были спрятаны в бумажных цилиндрах для промышленного использования, чтобы их не могли обнаружить сканеры полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать