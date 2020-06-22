В Грузии задержали трех украинцев, которых подозревают в наркодилерстве

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в особо крупных размерах задержаны трое граждан Украины", - говорится в сообщении.

Задержанные занимались распространением наркотиков через интернет.

"Во время личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 таблеток Суботекс, вещества, содержащие Бупренорфин, и другие наркотические препараты, готовые для размещения в специальных местах с целью дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.

Задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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