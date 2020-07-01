В Украине больных коронавирусом медиков стало меньше, - Зеленский

1 июля, 2020, 13:58

В Украине в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, сейчас их 9,5%

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой ", - сказал президент Владимир Зеленский .

На совещании с Зеленским заявили, что пока задействование аппаратов искусственной вентиляции легких довольно низкое - всего 6,5%.

Также отмечено, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.

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