В Европарламенте отреагировали на приезд французских депутатов в оккупированный Крым
Об этом 1 июля заявили председатель Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель Координационного группы ЕП по вопросам поддержки демократии и выборов Томас Тобе, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, в заявлении говорится, что "любой член ЕН, решивший наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где Европейский Союз не признает и не будет признавать проведение этого референдума, сделал это по собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или действиях связывать это участие с Европейским парламентом".
Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты отправились с трехдневным визитом в оккупированный Крым. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
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