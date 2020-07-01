В Европарламенте отреагировали на приезд французских депутатов в оккупированный Крым

1 июля, 2020, 16:35

В Европейском парламенте заявили, что никого не уполномачивали ни наблюдать, ни комментировать голосование о внесении поправок в Конституцию России, в частности в аннексированном нею Крыму

Об этом 1 июля заявили председатель Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель Координационного группы ЕП по вопросам поддержки демократии и выборов Томас Тобе, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, в заявлении говорится, что "любой член ЕН, решивший наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где Европейский Союз не признает и не будет признавать проведение этого референдума, сделал это по собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или действиях связывать это участие с Европейским парламентом".

Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты отправились с трехдневным визитом в оккупированный Крым. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.