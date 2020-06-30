Представитель Украины при ЕС просит Европарламент осудить визит французских депутатов в аннексированный Крым

30 июня, 2020, 19:50

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Россией Крым

Об этом сообщает представительство Украины в ЕС, передает Радио Свобода.

Письмо он направил на имя президента Европарламента Давида Сассоли и главы комитета Европарламента по иностранным делам Давида Маккаллистера.

В письме Точицкий отметил, что организация этого визита является "очередной тщетной попыткой России легитимизировать свои противоправные действия на территории Украины.

"Кроме того, визит отдельных французских депутатов не только нарушает украинское законодательство, но и противоречит официальной позиции Евросоюза о безоговорочной поддержки территориальной целостности Украины", - отметили в миссии Украины при ЕС.