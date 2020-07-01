Укрзализныця назначила еще шесть поездов на украинские курорты

1 июля, 2020, 18:10

АО "Укрзализныця" назначила еще шесть поездов в курортные города Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели возобновят курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку", - говорится в сообщении.

Итак, назначены поезда:

№375/376 Харьков - Херсон: будет курсировать ежедневно, из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля;

№86/85 Львов - Новоалексеевка: отправляется из Львова 5 июля, с Новоалексеевка 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день

№88/87 Ковель - Новоалексеевка: из Ковеля будет ездить с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным;

№110/109 Львов - Херсон: начнет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля;

№261/262 Харьков - Бердянск: с 3 июля по 5 сентября будет курсировать из Харькова через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням;

№282/281 Хмельницкий - Геническ: из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

"Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны одеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия" , - говорится в сообщении.

С 1 июля на четырехдневную рабочую неделю перейдут сотрудники аппаратов управлений центрального офиса "Укрзализныци", региональных филиалов и инженерно-технические работники.

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