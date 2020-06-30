"Укрзализныця" с июля переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

30 июня, 2020, 17:02

С 1 июля на четырехдневную рабочую неделю перейдут в первую очередь сотрудники аппаратов управлений центрального офиса "Укрзализныци", региональных филиалов и инженерно-технические работники

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С 1 июля на четырехдневную рабочую неделю перейдут в первую очередь сотрудники аппаратов управлений центрального офиса Укрзализныци, региональных филиалов и филиалов и инженерно-технические работники", - говорится в сообщении со ссылкой на слова и. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

По словам Юрика, рабочих, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера, по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, из непосредственной перевозки грузов и пассажиров и их обслуживания, внедрение сокращенного рабочего дня не коснется.

Кроме того, Юрик напомнил, что на сегодняшний день компания наработала и внедряет ряд антикризисных мер для скорейшего преодоления вызовов, стоящих в результате пандемии коронавируса.

"Нам уже удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах, рационализации объема ремонтов и обслуживания, активной борьбе с коррупцией, получении дополнительных доходов от продажи непригодного к использованию имущества. Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующую мощность до запроса реального сектора экономики. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены ", - цитирует пресс-служба слова главы правления.

В пресс-службе также отметили, что на период действия карантина размер зарплаты членов правления "Укрзализныци" приведены до размера, которые не превышает 10 минимальных зарплат. Кроме того, заработные платы всех топменеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены до 25%. Таким образом руководство Общества солидаризируется со всем коллективом железнодорожников.

Перечисленные и ряд других мероприятий, по словам Ивана Юрика, направлены на стабилизацию финансового состояния компании, что в свою очередь будет способствовать восстановлению эффективной работы и активному восстановлению Укрзализныци в посткризисный период.

Руководитель компании отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам в конце апреля этого года, за два месяца до введения, и уже в конце августа этого года компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

Юрик подчеркнул, что все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок.

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