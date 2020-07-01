Украина и Турция возобновили авиасообщение
1 июля, 2020, 16:57
Украина возобновила авиасообщение с Турцией
Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.
"Мы встретили первый самолет из Стамбула. Это был регулярный рейс Turkish airlines", - сообщила она.
Из Украины вылетели шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум.
- Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной.
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