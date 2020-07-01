Украина и Турция возобновили авиасообщение

1 июля, 2020, 16:57

Украина возобновила авиасообщение с Турцией

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

"Мы встретили первый самолет из Стамбула. Это был регулярный рейс Turkish airlines", - сообщила она.

Из Украины вылетели шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум.