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Espreso.tvОбществоУкраина и Турция возобновили авиасообщение

Украина и Турция возобновили авиасообщение


фото: reuters
Украина возобновила авиасообщение с Турцией

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

"Мы встретили первый самолет из Стамбула. Это был регулярный рейс Turkish airlines", - сообщила она.

Из Украины вылетели шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум.

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