Работа кинотеатров, спортзалов и казино: Нидерланды ослабили карантин с 1 июля
Об этом сообщает Укринформ .
В Нидерландах 1 июля начался третий этап ослабления карантина. В частности, на похоронах и свадьбах не будет ограничений по количеству присутствующих, если все могут соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Также открылись сауны, казино, спортзалы. Контактные виды спорта, в частности, футбол, снова доступны.
Люди так называемых контактных профессий могут вернуться к работе, это касается и секс-работниц.
В кинотеатрах, театрах, культурных центрах, музеях максимальное количество посетителей будет зависеть от площади помещения.
В общественном транспорте можно снова использовать все места. Однако защитные маски в автобусах, трамваях и поездах остаются обязательными. Пассажиров призывают стараться не путешествовать в часы пик.
В международных перевозках автобусы снова могут быть заполнены людьми, но место должно быть зарезервировано заранее.
Все еще остаются закрытыми ночные клубы и дискотеки.
- Со среды, 1 июля, власти Чешской Республики отменили ряд ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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