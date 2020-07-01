Работа кинотеатров, спортзалов и казино: Нидерланды ослабили карантин с 1 июля

1 июля, 2020, 21:00

1 июля в Нидерландах ослабили карантин, разрешены культурно-художественные мероприятия, работа саун и спортзалов

Об этом сообщает Укринформ .

В Нидерландах 1 июля начался третий этап ослабления карантина. В частности, на похоронах и свадьбах не будет ограничений по количеству присутствующих, если все могут соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Также открылись сауны, казино, спортзалы. Контактные виды спорта, в частности, футбол, снова доступны.

Люди так называемых контактных профессий могут вернуться к работе, это касается и секс-работниц.

В кинотеатрах, театрах, культурных центрах, музеях максимальное количество посетителей будет зависеть от площади помещения.

В общественном транспорте можно снова использовать все места. Однако защитные маски в автобусах, трамваях и поездах остаются обязательными. Пассажиров призывают стараться не путешествовать в часы пик.

В международных перевозках автобусы снова могут быть заполнены людьми, но место должно быть зарезервировано заранее.

Все еще остаются закрытыми ночные клубы и дискотеки.

Со среды, 1 июля, власти Чешской Республики отменили ряд ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

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