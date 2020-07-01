Чехия с 1 июля смягчила карантин: разрешено ходить без масок и посещать музеи
Об этом сообщает Czech Radio .
"С 1 июля на большей части территории Чешской Республики отменяется требование носить медицинские маски, введенное с целью борьбы с эпидемией коронавируса. Также с 1 июля все достопримечательности Чехии - замки, дворцы и музеи - начинают работать в обычном режиме. Без ограничений можно посещать бассейны и зоопарки", - говорится в сообщении.
Жители Чехии больше не обязаны надевать маски ни в общественном транспорте, ни во внутренних помещениях.
Исключение составляют медицинские и социальные учреждения, а также Прага и Моравско-Силезский край. Там сохраняется требование закрывать нос и рот в отдельных местах, например, в пражском метро и во внутренних помещениях, где проходят мероприятия с числом участников более 100 человек.
Отмечается, что во внутренних помещениях культурных учреждений отменяется необходимость соблюдать дистанцию в 2 метра.
А рестораны и бары снова смогут работать и после 23 часов. Зрители кинотеатров могут приносить в зрительный зал еду и напитки.
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