"Странная кампания": Байден отказывается от предвыборных митингов

1 июля, 2020, 11:55

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не будет проводить предвыборные митинги до самых выборов в ноябре 2020 года

Он отметил, что этот шаг связан с тем, что коронавирус стремительно распространяться, сообщает DW .

"Я намерен прислушиваться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это значит, что я не буду организовывать митинги", - сказал Байден.

При этом, по его словам, "похоже, это - странная предвыборная кампания в новейшей истории".

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В то же время соперник Байдена действующий президент США Дональд Трамп возобновил проведение предвыборных митингов.

После одного из митингов Трампа в городе Талса в восьми человек из предвыборного штаба был подтвержден COVID-19.