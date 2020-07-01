"Странная кампания": Байден отказывается от предвыборных митингов
Он отметил, что этот шаг связан с тем, что коронавирус стремительно распространяться, сообщает DW .
"Я намерен прислушиваться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это значит, что я не буду организовывать митинги", - сказал Байден.
При этом, по его словам, "похоже, это - странная предвыборная кампания в новейшей истории".
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В то же время соперник Байдена действующий президент США Дональд Трамп возобновил проведение предвыборных митингов.
После одного из митингов Трампа в городе Талса в восьми человек из предвыборного штаба был подтвержден COVID-19.
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