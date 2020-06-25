Десятки агентов Секретной службы США ушли на карантин после митинга Трампа, - СМИ
Об этом сообщает CNN .
Источник телеканала в Секретной службе США, который также был на митинге в Талси и сейчас находится на карантине, сообщил, что агенты из Далласа и Хьюстона, которые присутствовали на мероприятии, были предупреждены о необходимости самоизолироваться по возвращении домой.
По его словам, эти шаги были осуществлены после того, как в двух агентов Секретной службы, которые присутствовали на митинге, был подтвержден коронавирус.
Телеканал отмечает, что на фоне массового карантина было принято решение протестировать в ближайшие недели на коронавирус агентов Секретной службы, которые участвуют в президентских поездках.
Проводить тесты будут за 24-48 часов до поездки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-