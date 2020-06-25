Десятки агентов Секретной службы США ушли на карантин после митинга Трампа, - СМИ

25 июня, 2020, 11:18

Десятки сотрудников Секретной службы США, которые работали на предвыборном митинге президента Дональда Трампа в Талси штата Оклахома, отправились на самоизоляцию после того, как в двух их коллег было обнаружено коронавирус

Об этом сообщает CNN .

Источник телеканала в Секретной службе США, который также был на митинге в Талси и сейчас находится на карантине, сообщил, что агенты из Далласа и Хьюстона, которые присутствовали на мероприятии, были предупреждены о необходимости самоизолироваться по возвращении домой.

По его словам, эти шаги были осуществлены после того, как в двух агентов Секретной службы, которые присутствовали на митинге, был подтвержден коронавирус.

Телеканал отмечает, что на фоне массового карантина было принято решение протестировать в ближайшие недели на коронавирус агентов Секретной службы, которые участвуют в президентских поездках.

Проводить тесты будут за 24-48 часов до поездки.