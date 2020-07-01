"Рома" определилась с будущим экс-футболиста "Шахтера"
Об этом сообщает "Рома" в twitter.
Римская команда объявила о продлении аренды Генриха Мхитарян у английского "Арсенала".
Мхитарян перешел в "Рому" летом 2019 из лондонского клуба на правах аренды.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл за римлян 22 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Контракт Мхитаряна с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года.
"Рома" под руководством бывшего тренера "Шахтера" португальца Паулу Фонсеки имеет 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.
31-летний Генрих Мхитарян известный по выступлениям за английский "Манчестер Юнайтед", немецкий "Боруссию" из Дортмунда и донецкие "Металлург" и "Шахтер", за который он играл с 2010 до 2013 года.
L ' #ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21- AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020
- 13 мая стало известно, что "Арсенал" готов продать Генриха Мхитаряна за 17 млн евро.
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