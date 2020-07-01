 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Рома" определилась с будущим экс-футболиста "Шахтера"

"Рома" определилась с будущим экс-футболиста "Шахтера"


фото: Getty Images
Итальянский футбольный клуб "Рома" продлил на сезон аренду бывшего полузащитника "Шахтера" армянина Генриха Мхитаряна

Об этом сообщает "Рома" в twitter.

Римская команда объявила о продлении аренды Генриха Мхитарян у английского "Арсенала".

Мхитарян перешел в "Рому" летом 2019 из лондонского клуба на правах аренды.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл за римлян 22 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Мхитаряна с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года.

"Рома" под руководством бывшего тренера "Шахтера" португальца Паулу Фонсеки имеет 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

31-летний Генрих Мхитарян известный по выступлениям за английский "Манчестер Юнайтед", немецкий "Боруссию" из Дортмунда и донецкие "Металлург" и "Шахтер", за который он играл с 2010 до 2013 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать