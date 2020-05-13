"Арсенал" готов продать экс-игрока "Шахтера" за 17 млн евро
13 мая, 2020, 21:19
Лондонский "Арсенал" готов продать полузащитника Генриха Мхитаряна за 17 млн евро
Об этом сообщает BeSoccer.
Главным претендентом на Мхитаряна является итальянская "Рома", также им интересуется ряд английских клубов. Итальянцы могут воспользоваться опцией выкупа 31-летнего армянина, если полузащитник уменьшит свои финансовые запросы.
Зарплата Генриха Мхитаряна в Англии составляет 180 тыс. фунтов в неделю, что является нереальной суммой для "Ромы". Полузащитник не прочь продолжить карьеру на "Стадио Олимпико" и готов пойти на снижение заработной платы.
В текущем сезоне Мхитарян выступает за "Рому" на правах аренды. В целом он провел 20 матчей, в которых он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 4 мая стало известно, что в ближайшее трансферное окно "Арсенал" намерен выгнать ряд известных футболистов .
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