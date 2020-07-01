"Бавария" предложила заоблачную зарплату футболисту "Манчестер Сити"

1 июля, 2020, 09:47

"Бавария" договорилась с немецким игроком "Манчестер Сити" Лерой Сане о контракте с зарплатой в 17 млн евро в год

Об этом сообщает Sky Sports .

По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста около 50 млн евро без учета бонусов.

Сане был близок к переходу в "Баварию" летом 2019 года, но получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. "Бавария" тогда была готова заплатить за вингера 100 млн евро.

Сане перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Шальке" летом 2016 за 52 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл лишь в одном матче чемпионата Англии.

Напомним, 9 июня "Бавария" предложила "Манчестер Сити" за Лероя Сане 40 млн евро.

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