"Бавария" предложила заоблачную зарплату футболисту "Манчестер Сити"
1 июля, 2020, 09:47
"Бавария" договорилась с немецким игроком "Манчестер Сити" Лерой Сане о контракте с зарплатой в 17 млн евро в год
Об этом сообщает Sky Sports .
По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста около 50 млн евро без учета бонусов.
Сане был близок к переходу в "Баварию" летом 2019 года, но получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. "Бавария" тогда была готова заплатить за вингера 100 млн евро.
Сане перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Шальке" летом 2016 за 52 млн евро.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл лишь в одном матче чемпионата Англии.
- Напомним, 9 июня "Бавария" предложила "Манчестер Сити" за Лероя Сане 40 млн евро.
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