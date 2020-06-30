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Espreso.tvСпорт"Барселона" купила за 60 млн евро футболиста "Ювентуса"

"Барселона" купила за 60 млн евро футболиста "Ювентуса"


фото: Reuters
В испанскую "Барселону" за 60 млн евро перешел боснийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Каталонский клуб объявил о договоренности с "Ювентусом" по трансферу Пьянича. "Барса" заплатит за игрока 60 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов.

Соглашение с Пьянич рассчитана на 4 года, отступные за него составят 400 млн евро.

30-летний Пьянич в нынешнем сезоне сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Хавбек сыграл 92 матча и забил 14 голов за сборную Боснии и Герцеговины.

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