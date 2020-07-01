Президент UFC показал, как выглядит "Бойцовский остров" в ОАЭ
1 июля, 2020, 12:41
Президент UFC Дэйна Уайт опубликовал видео с "Бойцовского острова" для смешанных единоборств в Объединенных Арабских Эмиратах
Видео с острова Яс в Абу-Даби Уайт выложил в Instagram.
"Это первое впечатление от тестирования и инфраструктуры, которая сводится на" Бойцовском острове ". Этот опыт станет просто сумасшедшим для меня и моей команды", - написал президент Абсолютного бойцовского чемпионата.
Первый турнир на "Бойцовском острове" состоится 11 июля. В основном карде турнира UFC 251 заявлены три титульных поединка: Камару Усман сразится с Гилбертом Бернсом, Алекс Волкановски встретится с Максом Холловея, а Петр Ян поборется с Жозе Алду.
- Напомним, 10 июня Дейна Уайт заявил, что устроил специальный остров для турниров по смешанным единоборствам в ОАЭ.
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