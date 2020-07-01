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Espreso.tvСпортПрезидент UFC показал, как выглядит "Бойцовский остров" в ОАЭ

Президент UFC показал, как выглядит "Бойцовский остров" в ОАЭ


фото: twitter
Президент UFC Дэйна Уайт опубликовал видео с "Бойцовского острова" для смешанных единоборств в Объединенных Арабских Эмиратах

Видео с острова Яс в Абу-Даби Уайт выложил в Instagram.

"Это первое впечатление от тестирования и инфраструктуры, которая сводится на" Бойцовском острове ". Этот опыт станет просто сумасшедшим для меня и моей команды", - написал президент Абсолютного бойцовского чемпионата.

Первый турнир на "Бойцовском острове" состоится 11 июля. В основном карде турнира UFC 251 заявлены три титульных поединка: Камару Усман сразится с Гилбертом Бернсом, Алекс Волкановски встретится с Максом Холловея, а Петр Ян поборется с Жозе Алду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFC Fight Island Part 2 !! I can not wait to get there. #YasIsland #InAbuDhabi

Публикация от Dana White (@danawhite)

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