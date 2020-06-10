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Espreso.tvСпортВ UFC раскрыли местоположение "таинственного" бойцовского острова

В UFC раскрыли местоположение "таинственного" бойцовского острова


фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что устроил специальный остров для турниров по смешанным единоборствам в ОАЭ

Об этом Уайт сообщил в twitter.

По его словам, остров, на котором состоятся по меньшей мере четыре турнира UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) расположен в Абу-Даби.

"Бойцовский остров - это остров Яс в Абу-Даби. Там будем только мы. На острове есть арена, гостиница, вся тренировочная инфраструктура для бойцов, поэтому о распространении коронавируса можно не беспокоиться. И так, Октагон будет установлен непосредственно на пляже", - написал Уайт.

На острове Яс состоятся по меньшей мере четыре турнира UFC - 11, 15, 18 и 25 июля.

Искусственный остров Яс располагается недалеко от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, созданного в 2009 году за $ 36 млрд, составляет 25 км кв.

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