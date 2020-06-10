В UFC раскрыли местоположение "таинственного" бойцовского острова
Об этом Уайт сообщил в twitter.
По его словам, остров, на котором состоятся по меньшей мере четыре турнира UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) расположен в Абу-Даби.
"Бойцовский остров - это остров Яс в Абу-Даби. Там будем только мы. На острове есть арена, гостиница, вся тренировочная инфраструктура для бойцов, поэтому о распространении коронавируса можно не беспокоиться. И так, Октагон будет установлен непосредственно на пляже", - написал Уайт.
На острове Яс состоятся по меньшей мере четыре турнира UFC - 11, 15, 18 и 25 июля.
Искусственный остров Яс располагается недалеко от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, созданного в 2009 году за $ 36 млрд, составляет 25 км кв.
CONFIRMED! @DanaWhite provides all the details for #UFCFightIsland which will be happening #InAbuDhabi . @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/QjIVpmO0ru- UFC (@ufc) June 9, 2020
- Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .
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