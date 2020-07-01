Определился самый результативный футболист 21 века по системе гол + пас
Рейтинг составил портал Transfermarkt .
Возглавил список Лионель Месси, набравший 1015 очков - аргентинец забил 700 голов и отдал 315 голевых передач в 862 матчах.
Второе место занял португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на счету которого 986 очков (728 + 258).
В топ-3 также попал шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович - 717 (521 + 196).
Лучшие бомбардиры 21 века по системе гол + пас
1. Лионель Месси - 1015 очков (862 матча, 700 голов, 315 голевых передач)
2. Криштиану Роналду - 986 (1005, 728, 258)
3. Златан Ибрагимович - 717 (860, 521, 196)
4. Луис Суарес - 714 (713, 459, 255)
5. Роберт Левандовски - 600 (698, 466, 134)
6. Тьерри Анри - 559 (716, 369, 190)
7. Серхио Агуэро - 545 (733, 414, 131)
8. Уэйн Руни - 543 (864, 364, 179)
9. Самуэль Это'О - 524 (805, 408, 116)
10. Карим Бензема - 513 (735, 337, 176)
- Напомним, 30 июня Лионель Месси забил в ворота "Атлетико" в матче чемпионата Испании 700-й гол в карьере.
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