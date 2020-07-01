 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОпределился самый результативный футболист 21 века по системе гол + пас

Определился самый результативный футболист 21 века по системе гол + пас


фото: Reuters
Самым результативным футболистом 21 века по системе гол + пас стал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси

Рейтинг составил портал Transfermarkt .

Возглавил список Лионель Месси, набравший 1015 очков - аргентинец забил 700 голов и отдал 315 голевых передач в 862 матчах.

Второе место занял португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на счету которого 986 очков (728 + 258).

В топ-3 также попал шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович - 717 (521 + 196).

Лучшие бомбардиры 21 века по системе гол + пас

1. Лионель Месси - 1015 очков (862 матча, 700 голов, 315 голевых передач)

2. Криштиану Роналду - 986 (1005, 728, 258)

3. Златан Ибрагимович - 717 (860, 521, 196)

4. Луис Суарес - 714 (713, 459, 255)

5. Роберт Левандовски - 600 (698, 466, 134)

6. Тьерри Анри - 559 (716, 369, 190)

7. Серхио Агуэро - 545 (733, 414, 131)

8. Уэйн Руни - 543 (864, 364, 179)

9. Самуэль Это'О - 524 (805, 408, 116)

10. Карим Бензема - 513 (735, 337, 176)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать