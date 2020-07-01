Месси достиг невероятного бомбардирского рекорда
1 июля, 2020, 07:52
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забил в ворота "Атлетико" в матче чемпионата Испании 700-й гол в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Месси реализовал одиннадцатиметровый в матче 33-го тура чемпионата Испании, однако гол аргентинца не помог каталонцам одержать победу - игра завершилась вничью 2: 2.
Лионель Месси забил 630 голов в 724 матчах за "Барселону". Также на его счету 70 мячей в 138 матчах за сборную Аргентины.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за испанский клуб 37 матчей, забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу.
Leo #Messi scores 700th pro goal- FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020
- Напомним, 30 июня в 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Атлетико" .
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